Берлин, 17 апреля, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Немецкое издание Welt, которое опубликовало мнение с фактическим призывом к убийству президента России Владимира Путина, перешло границы допустимого. Об этом 17 апреля заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.

Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС Сергей Нечаев

Германское издание Welt опубликовало интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом, озаглавленное его цитатой о «наиболее простом» способе завершения конфликта на Украине путём убийства президента России.

«Welt этот фактический призыв к убийству транслирует без купюр и оговорок. И даже выносит в заглавие. Достойно сожаления, что некоторые германские СМИ в своём антироссийском рвении переходят границы допустимого, каждый раз «пробивая дно». Это возмущает, но уже не удивляет», — сказал Нечаев.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин.

Ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.