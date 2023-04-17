Брянск, 17 апреля, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Погарском районе была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины. Об этом Богомаз написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

«В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.

По информации главы региона, нарушитель «подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Брянске, примерно в 5 км от дома №100 по улице Абашева, были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, рядом с которыми лежала взрывчатка. Их обнаружил один из местных жителей.

В Климовском районе Брянской области 2 марта была группа вооруженных украинских националистов совершила теракт. В результате их атаки на мирных жителей в двух брянских селах два человека погибли, был ранен ребёнок. Как выяснилось, совершили террористическую вылазку члены «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).