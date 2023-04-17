Москва, , 20:55 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и большая часть российской делегации получили визы для поездки в Нью-Йорк на мероприятие ООН. Об этом 17 апреля сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

Василий Небензя © Брайан Смит/РИА Новости

Отвечая на вопрос, получил ли Лавров визу, Небензя сказал: «Да, получил». Однако, по его словам, российским журналистам визы не выдали.

В Нью-Йорке планируется проведение заседания Совета Безопасности ООН с 24 по 25 апреля. Российская Федерация с 1 апреля на месяц назначена председателем Совета Безопасности ООН. Планируется, что одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование.

Официальных заседаний Совбеза по Украине в апреле пока не запланировано. При этом есть вероятность, что украинская тема всё же будет на обсуждении.