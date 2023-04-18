Москва, 18 апреля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Участники конкурса «Лидеры цифровой трансформации» создадут калькулятор для расчета затрат при строительстве завода. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«В этом году мы предлагаем участникам конкурса создать инвестиционный калькулятор, который позволит рассчитать затраты на создание или развитие промышленного производства в Москве по нескольким параметрам: расходы на выплату заработной платы сотрудникам, издержки на аренду объектов недвижимости, налоги и другое. Калькулятор позволит инвесторам правильно оценить требуемые вложения и разработать оптимальный бизнес-план», — заявил Овчинский.

Итоговое ИТ-решение должно представлять собой веб-калькулятор, где пользователь вводит набор параметров, а на выходе получает расчет с детализированным отчетом.

Принять участие в конкурсе могут специалисты ИТ-сферы со всего мира, которым уже исполнилось 18 лет. Заявки на участие можно подать до 21 мая, победители будут объявлены в июне.