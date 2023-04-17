Глава Татарстана Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом

Кишинёв, , 20:36 — REGNUM Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Видеозапись заявления Минниханова опубликовал Telegram-канал «Gagauznews — Новости Гагаузии».

Рустам Минниханов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава региона сообщил, что прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского для участия в конгрессе дружбы народов.

«К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну», — добавил Минниханов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что заявления представителей Североатлантического альянса (НАТО) о намерении углублять сотрудничество с Молдавией могут привести к тому, что страну превратят в полигон для противостояния с Россией.