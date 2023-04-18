Луганск, 18 апреля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Организуемый партией «Единая Россия», Российским военно-историческим обществом и рядом общественных организаций «Диктант Победы» будет проведен в 2023 году в Российской Федерации и более чем 40 странах мира. Задания впервые переведут на шесть языков: французский, английский, испанский, китайский, сербский и немецкий.

ER. RU Центральной площадкой международной акции выступит московский Музей Победы

На сегодняшний день число площадок для проведения «Диктанта Победы» превышает 22 тысячи, что больше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщил координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн, возглавляющий думский комитет по вопросам информационной политики.

Он акцентировал внимание на том, что в российских субъектах ежегодно заметно растет число площадок «Диктанта Победы», а также граждан, интересующихся историей родной страны. Это прямо свидетельствует о том, что соотечественники неравнодушны к теме сохранения исторической памяти и героических подвигов предков, констатировал Хинштейн. Вопросы, затрагиваемые в заданиях диктанта, глава комитета Госдумы назвал весьма актуальными.

Лидируют по количеству площадок для проведения акции Подмосковье, Краснодарский край, Ставрополье, а также Тульская и Самарская области. Свыше 120 площадок откроют в текущем году на территориях Донбасса. По словам Хинштейна, привлечение к мероприятию жителей новых российских субъектов — это принципиально важный момент.

Поучаствовать в акции можно будет как очно, так и дистанционно — на интернет-сайте диктантпобеды. рф. Участникам необходимо ответить на 25 вопросов. Из них пять касаются региональных тем, а 20 относятся к общей военно-исторической. Вопросы регионального блока готовили историки совместно с общественными патриотическими организациями из 18 стран. Участниками крупной исторической акции в этом году впервые станут жители Шри-Ланки.

«Волонтеры Победы» уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 тысяч добровольцев. Также они помогут в проведении «Диктанта Победы» и на территории четырех новых регионов, — проинформировала зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко, председатель движения «Волонтеры Победы». — Важно, что в этом году вопросы будут касаться и Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва блокады Ленинграда».

По информации портала ER. RU, «Диктант Победы» запланирован на 27 апреля 2023 года. По традиции центральной площадкой международной акции выступит московский Музей Победы.