Мелитополь, , 21:14 — REGNUM «Диктант Победы» в 2023 году пройдет на территории РФ и более чем в 40 странах мира. В этом году задания диктанта впервые будут представлены на шести иностранных языках — китайском, сербском, испанском, немецком, французском и английском.

«Диктант Победы» запланирован на 27 апреля 2023 года ER. RU

Площадок акции, которую организует партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и ряд общественных организаций, сейчас больше, чем в прошлые годы: на сегодня их уже более 22 тысяч. Об этом сообщил координатор партпроекта ЕР «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«С каждым годом в регионах кратно увеличивается число региональных площадок и количество граждан, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте», — отметил он. По словам Хинштейна, этот факт можно считать свидетельством живого интереса людей к вопросам сохранения исторической памяти, подвигов предков, героической истории Отечества. К тому же это является подтверждением актуальности вопросов, к которым обращаются в текстах диктанта, подвел итог Александр Хинштейн.

Лидерами по числу площадок «Диктанта Победы» стали Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок «Диктанта Победы» запустят в Донбассе.

По словам Александра Хинштейна, привлечение жителей новых российских территорий к участию в акции «Диктант Победы» остается принципиально важным вопросом.

Участвовать в акции возможно как очно, так и онлайн — на сайте диктантпобеды. рф. Участникам зададут 25 вопросов, из которых 20 затрагивают общую военно-историческую тематику и пять — тематику региональную. Вопросы для региональной части проекта разработали историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В этом году к участию в исторической акции впервые присоединится Шри-Ланка.

Поддержку организаторам акции — не только в России, но и в других странах — уже в пятый раз обеспечат «Волонтеры Победы». «Мы планируем задействовать порядка 20 тысяч добровольцев. Также они помогут в проведении «Диктанта Победы» и на территории четырех новых регионов», — сообщила председатель движения «Волонтеры Победы», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Она обозначила важность того, что в 2023 году вопросы теста коснутся Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса, прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает сайт ЕР.

«Диктант Победы» запланирован на 27 апреля 2023 года. В качестве центральной площадки акции традиционно выступит Музей Победы в Москве.