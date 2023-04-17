«КП»: в Ростовской области задержали следовавший из Донецка автобус со взрывчаткой

Ростов-на-Дону, , 20:16 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области задержали автобус со взрывчаткой, который прибыл из Донецка. Об этом 17 апреля сообщило «КП — Ростов-на-Дону со ссылкой на источник.

Контрольно-пропускной пункт «Матвеев Курган» в Ростовской области © Сергей Пивоваров/РИА Новости

По информации издания, транспортное средство задержали на контрольно-пропускном пункте «Матвеев-Курган». Из салона изъяли около 200 граммов взрывчатого вещества.

Возбуждено уголовное дело. Причастного к минированию автобуса злоумышленника разыскивают.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Мелитополе в Запорожской области сотрудники полиции обнаружили пять килограммов взрывчатки. Правоохранители получили сведения о подозрительном пакете около одного из кафе.

По тревоге были подняты сотрудники полиции и взрывотехники, которые оцепили территорию и исследовали содержимое пакета. В нём были обнаружены 10 брусков по 500 граммов пластического вещества с характерной маркировкой.