«Диктант Победы» в России и за рубежом пройдет 27 апреля
Донецкая Народная Республика, 17 апреля 2023, 20:09 — REGNUM «Диктант Победы» в 2023 году пройдет не только в нашей стране, но и более чем в 40 других государствах. Впервые в акции, которую организует партия «Единая Россия», РВИО и ряд общественных организаций, кроме русского языка, будут использованы: китайский, английский, сербский, испанский, немецкий и французский.
Руководитель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что уже подготовлено более 22 тысяч площадок для проведения «Диктанта Победы». Число таких площадок ежегодно увеличивается, что доказывает востребованность и актуальность донесения реальной информации о подвиге наших предков
Наибольшее количество площадок организовано в Ставропольском и Краснодарском краях, в Московской, Самарской и Тульской областях. Свыше 120 площадок в 2023 году создано в Донбассе.
Хинштейн особо отметил важность «Диктанта Победы» именно в новых регионах нашей страны.
Диктант можно написать не только очно, но и в интернете, для этого надо зайти на сайт диктантпобеды. рф. Каждому из участников предстоит ответить на 25 вопросов, из которых 20 касаются общей военно-исторической тематики. Остальные 5 — это вопросы по теме, касающейся конкретного региона. Эти вопросы помогали составлять историки и общественники из 18 государств. В 2023 году к акции присоединились даже представители Шри-Ланки.
Вот уже пять лет в организации мероприятия участвуют волонтёры Победы. Глава этого движения, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, что в этом году акцию будут поддерживать примерно 20 000 добровольцев. Они будут работать в том числе в новых субъектах РФ. Также Занко сообщила, что в диктант 2023 года включены вопросы по Нюрнбергскому процессу, освобождению Донбасса от нацистов и снятию блокады Ленинграда.
По данным портала ER. RU, «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.