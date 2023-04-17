ДНР, 17 апреля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. «Диктант Победы» в 2023 году пройдет не только в нашей стране, но и более чем в 40 других государствах. Впервые в акции, которую организует партия «Единая Россия», РВИО и ряд общественных организаций, кроме русского языка, будут использованы: китайский, английский, сербский, испанский, немецкий и французский.

ER. RU «Диктант Победы» пройдет на 22 тысячах площадок

Руководитель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что уже подготовлено более 22 тысяч площадок для проведения «Диктанта Победы». Число таких площадок ежегодно увеличивается, что доказывает востребованность и актуальность донесения реальной информации о подвиге наших предков

Наибольшее количество площадок организовано в Ставропольском и Краснодарском краях, в Московской, Самарской и Тульской областях. Свыше 120 площадок в 2023 году создано в Донбассе.

Хинштейн особо отметил важность «Диктанта Победы» именно в новых регионах нашей страны.

Диктант можно написать не только очно, но и в интернете, для этого надо зайти на сайт диктантпобеды. рф. Каждому из участников предстоит ответить на 25 вопросов, из которых 20 касаются общей военно-исторической тематики. Остальные 5 — это вопросы по теме, касающейся конкретного региона. Эти вопросы помогали составлять историки и общественники из 18 государств. В 2023 году к акции присоединились даже представители Шри-Ланки.

Вот уже пять лет в организации мероприятия участвуют волонтёры Победы. Глава этого движения, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, что в этом году акцию будут поддерживать примерно 20 000 добровольцев. Они будут работать в том числе в новых субъектах РФ. Также Занко сообщила, что в диктант 2023 года включены вопросы по Нюрнбергскому процессу, освобождению Донбасса от нацистов и снятию блокады Ленинграда.

По данным портала ER. RU, «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.