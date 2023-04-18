Москва, 18 апреля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Пензенская область стала сороковым регионом, чьи госучреждения могут проводить закупки товаров, работ и услуг через Портал поставщиков Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Сегодня любой регион может заключить соглашение с Москвой и подключиться к системе, в которой работают поставщики со всей страны. Пензенская область стала 40-м субъектом РФ, государственные и муниципальные заказчики которого проводят закупки товаров, работ и услуг на портале», — заявил Ефимов.

На площадке ежедневно заключается более тысячи контрактов, а каталог продукции превышает два миллиона уникальных наименований, подчеркнул Ефимов.

«Поставщики из Пензенской области активно подключаются к порталу. Уже сейчас на площадке зарегистрировано около 850 предпринимателей из этого региона», — добавляет руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков функционирует уже 10 лет. На сегодняшний день портал обеспечивает потребности 55,1 тысячи заказчиков. В прошлом году порядка 30% контрактов на площадке были заключены с исполнителями из других регионов.