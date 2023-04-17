Появились кадры уничтоженной дроном-камикадзе «Ланцет» американской САУ М109 ВСУ

Москва, , 19:58 — REGNUM В Сети опубликовали видео из зоны проведения специальной военной операции на Украине, на которых видны последствия удара российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» по американской самоходной артиллерийской установке (САУ) М109 Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило «Военное обозрение».

Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ © Министерство обороны РФ/РИА Новости

Предположительно, это произошло на купянском направлении. После попадания «Ланцета» боекомплект американской САУ сдетонировал, самоходное орудие буквально разорвало на куски. В результате часть башни установки отлетела на несколько метров.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия направила Украине около 20 самоходных артиллерийских установок M109L производства США. Поезд с военной техникой заметили на днях в городе Удине на севере страны.

Как пояснил министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани, американские САУ — часть пакета военной помощи, который одобрило предыдущее правительство Италии под руководством Марио Драги.

Ранее Минобороны опубликовало кадры удара российских военных по самоходной артиллерийской установке польского производства Krab, принадлежащая ВСУ. Замаскированную огневую позицию САУ обнаружили расчёты беспилотных летательных аппаратов. Затем по орудию нанесли удар высокоточным боеприпасом. Расчёт БПЛА контролировал точность удара.

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