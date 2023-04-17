Прокуратура Москвы проверит актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС России

Москва, , 19:56 — REGNUM Прокуратура Москвы проверит актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Данила Козловский © Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Прокуратуре поручено провести проверку в отношении Козловского на предмет дискредитации ВС России», — рассказали в правоохранительных органах.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в начале апреля в Генпрокуратуру с просьбой проверить Данилу Козловского после высказываний актера о спецоперации, а также призывов выходить на митинги. В обращении также говорится, что после начала СВО актер уехал в США, но сейчас планирует вернуться в Россию.

В ответ на это Данила Козловский в своем Telegram-канале написал, что никуда не уезжал из России, не призывал ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов. Козловский пояснил, что лозунги были сказаны на съёмочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами. Актёр также добавил, что никогда не имел второго гражданства, тем более, гражданства США.