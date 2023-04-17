Меньше трети новейших истребителей F-35 ВВС США оказались полностью пригодны для использования

Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Пентагон сообщает о проблемах, возникших с новейшими американскими истребителями F-35: меньше трети самолётов этой модели готовы к выполнению всех боевых задач. Об этом сообщили РИА Новости

F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, изначально планировалось собрать до 3,5 тысяч истребителей F-35. В результате, лишь 36% всех собранных самолётов полностью пригодны для использования.

«Основной проблемой F-35 стал дефект силовой установки. Кроме того, самолёты испытывают трудности при переходе на сверхзвуковую скорость, что приводит к повреждениям обшивки и снижению степени малозаметности. Пилоты также сталкиваются с гипоксией из-за неисправности системы подачи кислорода и проблемами с дисплеем шлема», — говорится в сообщении.

Устранение проблем ведёт к увеличению расходов, а также к временным задержкам исполнения контрактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт в интервью агентству Bloomberg заявил, что лишь только половина американских истребителей F-35 готова к выполнению боевых задач. На данный момент парк США насчитывает 540 истребителей F-35.

Позже правительство Великобритании заключило с корпорациями Lockheed Martin и BAE Systems контракт на 161 миллион фунтов стерлингов на обслуживание боевых истребителей F-35. Великобритании удалось приобрести у США лишь 27 истребителей F-35 из 138 запланированных.