Минцифры России объяснило, что оснований для рассылки повесток через Госуслуги нет

Москва, , 19:39 — REGNUM Оснований для рассылки повесток российским гражданам через портал «Госуслуги» сейчас нет, сообщили в Минцифры России.

Военкомат © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что в принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что повестки будут направляться через Госуслуги.

«Способы направления повесток ещё должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — говорится в сообщении.

В Минцифры уточнили, что в явном виде в законе предусматривается использование портала Госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который пока не создан.

Как сообщало ИА REGNUM, военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев заявил 17 апреля, что в нынешнюю призывную кампанию военкоматы Москвы начнут в тестовом режиме рассылать повестки о призыве на военную службу через портал «Госуслуги». По его словам, в тестовом режиме начнут проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме. При этом в военном комиссариате Москвы уточнили, когда станет возможна тестовая рассылка цифровых повесток о призыве в армию. В ведомстве подчеркнули, что для этого необходимо соответствующее постановление правительства.

Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, который предполагает в том числе возможность выдачи повесток в электронном виде. Закон Госдума приняла 11 апреля, Совет Федерации одобрил его 12 апреля. Повестки смогут вручаться как в бумажном виде под роспись, так и через «Госуслуги». Повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете военнообязанного или через семь суток после её появления в реестре.