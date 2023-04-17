Москва, , 19:25 — REGNUM Российская сторона заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее. Об этом 17 апреля на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При это он напомнил, что Москва неоднократно и «подробнейшим образом» уже объясняла причины происходящего, а также называло те цели, которые Россия преследует в этой связи.

По его словам, подобные проблемы следует решать не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей, «которые должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учёта интересов в сфере безопасности всех без исключения государств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав стан НАТО в Брюсселе заявил о необходимости разрешения кризиса на Украине путём мирных переговоров.

При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что российская сторона не отказывается от урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путём.

При этом он подчеркнул, что любые переговоры с украинской стороны в будущем возможны только при учёте изменённых в ходе специальной военной операции территориальных реалий. По словам парламентария, вошедшие в состав России ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области неоспоримо являются неотъемлемой частью государства.

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что безальтернативным вариантом для мира является возвращение Крымского полуострова в состав Украины. По его словам, это необходимо для восстановления основанного на конвенциях и Уставе Организации Объединённых Наций мирового порядка.

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