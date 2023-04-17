Москва, , 19:27 — REGNUM Принятие законопроекта о налоге на хранение более 1 млн рублей в наличных похоронит российскую экономику и бизнес, считает вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго. По его словам, правительство в последнее время, наоборот, держит курс на более либеральный подход и упрощённое налогообложение.

«Г-н Вассерман изобретает очередной вредный закон, который, наверное, никто не станет соблюдать. А любые запретные меры ведут к появлению «чёрного» и теневого сектора экономики. И уж тем более глупо говорить о цифре в миллион рублей, когда у нас (в России — ред.) с учётом инфляции и санкций за последнее время резко возросла стоимость жизни», — в беседе с ИА REGNUM поделился Корчаго.

По его мнению, инициативу не поддержате.

«Некоторые люди не доверяют банковской системе России по нескольким причинам. Кто-то столкнулся с ситуацией, когда в 90-х годах их банковские накопления превратились в простые бумажки. Затем в нулевых был резкий всплеск курса доллара, который кого-то насторожил. Поэтому многие граждане хранят свои честно заработанные сбережения дома в виде наличных. А по инициативе Вассермана опять подорвётся доверие граждан, и львиная доля финансового сектора граждан будет загнана в подполье», — считает адвокат.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил обязать граждан уплачивать налог за хранение в наличных свыше одного миллиона рублей. Также он предложил внести в УК новую статью 187.1 (неправомерный оборот денежных средств). По мнению парламентария, поскольку распространяются безналичные расчеты, наличные средства становятся подозрительными. Он уточнил, что сейчас стало меньше примеров правомерного использования бумажных денег.