Замглавы Пентагона Кол: переговоры по Украине не являются неминуемыми

Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол считает, что переговоры по ситуации на Украине не являются «неминуемыми», в течение еще нескольких месяцев будут продолжаться боевые действия, сообщил журнал Foreign Policy.

Пентагон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я не думаю, что переговоры неминуемы», — сказал Колин Кол.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра обороны США Колин Кол также 17 апреля выразил обеспокоенность в связи с применением поставляемых Киеву вооружений для нанесения ударов по территории России. Ссылаясь на слова американского президента Джо Байдена, он отметил, что США не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт. Кол также заявил, что Украина зависит от поставок западного оружия и если они прекратятся, то ситуация на поле боя «изменится в пользу России».