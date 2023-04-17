Москва, , 19:11 — REGNUM В Музее Победы в Москве 4 мая 2023 года пройдут «Русские чтения» в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Музей Победы в Москве © Артем Геодакян/ТАСС

На «Русских чтениях» прозвучат строки из произведений авторов военных лет, фронтовиков и современных литераторов — Расула Гамзатова, Константина Симонова, Семена Гудзенко, Чингиза Айтматова, Юрия Яковлева, Влада Маленко и других.

На мероприятии при поддержке Народного фронта стартует акция по сбору книг для участников спецоперации «Книга — фронту». Она продолжит традиции времен Великой Отечественной.

Гостями «Чтений» станут школьники, студенты, кадеты, волонтёры и юные общественники. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.

В «Русских чтениях» примут участие руководители фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Владимир Васильев и Сергей Миронов, первый зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, зампредседателя комитета ГД по молодежной политике Михаил Киселев, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец и композитор SHAMAN, актеры Антон Шагин и Георгий Мартиросян, актрисы Дарья Мороз, Оксана Сташенко и Карина Каграманян, музыканты NATAN, Егор Шип и Анет Сай, поэт Влад Маленко и телеведущая, амбассадор общественного движения «Народный фронт» Полина Цветкова. Вести мероприятие будут тележурналистка Марина Ким и актер Константин Соловьёв.