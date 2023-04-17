В Казахстане и Киргизии высадится десант из двух американских ведомств, курирующих антироссийские санкции – Минфина и Минторга США. Чиновники везут «предложение от которого нельзя отказаться» – шантаж лишением доступа к «самым важным рынкам», если соседи России не пресекут у себя параллельный импорт подсанкционных товаров.

Александр Тищенко, , 20:01 — REGNUM Минфин США почти одновременно отправляет десант чиновников в две постсоветские страны, входящие (как и Россия) в Евразийский экономический союз и оборонный блок ОДКБ. Помощник министра финансов Элизабет Розенберг вместе с группой чиновников из министерства торговли США 23–28 апреля побывает в казахстанских Астане и Алма-Ате и столице Киргизии Бишкеке. Минфин и министерство торговли Соединенных Штатов, напомним, — те ведомства, которые отвечают за введение и соблюдение санкций.

Параллельный импорт Сергей Корсун © ИА REGNUM

Если февральский визит госсекретаря Энтони Блинкена в Казахстан и Среднюю Азию начался с комплиментов местным руководителям, то сейчас для постсоветских стран (которые Вашингтон подозревает в потворстве параллельному импорту санкционных товаров) США явно припасли не пряник, а кнут. Пресс-служба американского минфина озвучила цель визита Розенберг и ее коллег прямо и недвусмысленно:

«Министерство финансов США предлагает четкое деловое решение: сохранить вовлеченность в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа к самым важным рынкам мира».

Сообщается, что представители минфина и минторга вместе с коллегами из ЕС и Великобритании проведут ряд встреч с политиками и предпринимателями из Казахстана и Киргизии, где, очевидно, и доведут до сведения Астаны и Бишкека угрозу «лишить доступа».

Озвученная американскими чиновниками угроза наказания за поддержание параллельного импорта — достаточно серьезна, сказал ИА REGNUM киргизский политолог и общественный деятель Марс Сариев. Он напомнил, что Киргизия сотрудничает с Международным валютным фондом, Исламским банком развития (с головным офисом в Саудовской Аравии) и с другими финансовыми организациями, которые так или иначе контролируются Соединенными Штатами.

«Задача США — перекрыть каналы доступа санкционных товаров в Россию. Как известно, сейчас этот поток идёт через Казахстан и Киргизию», — отметил Сариев.

Автомобильные перевозки из Казахстана в Россию выросли втрое (а по ряду категорий — в 13 раз), из Киргизии в Россию — вдвое, сообщил 17 апреля «Коммерсант», приводя данные биржи грузоперевозок АТI. SU. Общий объем параллельного импорта — в основном через Казахстан, страны Средней Азии и Белоруссию — по оценке Федеральной таможенной службы к концу прошлого года «дорос» до 2,4 млн тонн товаров на общую сумму в 20 млрд долларов. Интенсивность потока такова, что в Белоруссии, Казахстане и Киргизии образовалась нехватка складских площадей и инфраструктуры, отмечал тот же «Коммерсант».

Автомобильный пункт пропуска на российско-казахстанской границе © Стрингер/ТАСС

Союзница России Белоруссия, в силу очевидных политических причин, вряд ли может стать объектом «обработки» со стороны делегаций вашингтонских чиновников, но Казахстан и Киргизия — более доступные цели.

«Задача американцев состоит в том, чтобы Казахстан и Киргизия дистанцировались от России. Их беспокоит спайка между Россией и Китаем, а Центральная Азия находится посередине между этими державами, — указывает Марс Сариев. — Думаю, даже последние события в казахстанском Жанаозене тоже неслучайны. Власти Киргизии и Казахстана обеспокоены, поскольку у США есть мощный финансовый рычаг, но сейчас — время этим странам определяться и делать выбор».

Страны, зарабатывающие на параллельном импорте, в страхе перед вторичными санкциями со стороны США уже ужесточают требования к транзиту товаров через свои территории — Казахстан тому пример. И, даже испытывая проблемы со складскими площадями, многие бизнесмены не спешат их расширять, допуская, что реэкспорт может остановиться.

Киргизия будет вынуждена соблюдать условия Запада, однако проконтролировать все сферы экономики непросто, отмечает по этому поводу Сариев. Через республику проходит большой контрабандный поток, и, хотя официально будет заявлено о соблюдении запрета, но полностью отследить процесс будет невозможно, прогнозирует бишкекский политолог:

«Поток контрафакта шёл из Китая и будет идти. Киргизия заявит о перекрытии каналов, но в реальности «серый трафик» останется».

Американцы в своей риторике, обращенной к азиатским соседям России, очень активно спекулируют на теме вторичных санкций, но на практике наказаний практически не наблюдается, сказал ИА REGNUM старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Исключение — казахстанский филиал «Сбера», но Астана настояла на том, чтобы «Сбер» продал свой филиал, после чего санкции были сняты», — отметил собеседник.

«Сейчас американцы стараются обрубить возможности для обхода санкций. У Казахстана получше обстоят дела и с интегрированием в мировые рынки, и с финансовыми институтами, и у него — больший уровень зависимости от Запада, — рассказал эксперт. — У Киргизии этот уровень меньше. По большей части это касается незначительных объёмов — например, транзакции с западными странами. Банковская система не настолько сильно интегрирована, но всё равно используется система SWIFT для обмена банковской информацией. Торговля с Западной Европой более ограничена, чем с Россией».

Бишкек © Валерий Шарифулин/ТАСС

И финансовые структуры, и власти центральноазиатских государств «дуют на воду» и стараются избежать даже теоретической возможности избегания санкций, отмечает Притчин. При этом, подчеркнул он, если выполнить требования США, которые они выставляют Киргизии и Казахстану по параллельному импорту и сотрудничеству с Россией, то это колоссальным образом ударит по экономикам двух постсоветских стран. «В обмен не предлагается ничего. Американцы пытаются прощупать, где и в каких объёмах возможно сокращение финансового сотрудничества центральноазиатских государств с Россией», — констатировал Притчин.

С одной стороны, с учётом прозрачности транзакций в мире и того, что все долларовые сделки подконтрольны США, есть риск отслеживания всех операций и ввода вторичных санкций, отметил эксперт.

Но с другой стороны, если по экспортно-сырьевым отраслям Казахстана будет нанесен удар, то пострадают контрагенты и потребители на самом Западе, указывает Притчин.

Это касается, например, нефтедобычи. Казахстанская нефть, заметим, идет, в том числе на Запад, в основном через трубы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до терминала в Новороссийске — а среди акционеров КТК числятся, в том числе американская Chevron и итальянская Eni. А, например, в проект разработки Кашагана — крупнейшего нефтегазового месторождения на казахстанском шельфе Каспия, вовлечены французская Tolal, британо-голландская Royal Dutch Shell и американская Exxon Mobil. «Западные компании занимаются добычей, и основные потребители — это западные страны», — отметил Притчин.

«Та же история — по металлургии: завод в Темиртау встроен в мировые цепочки и поставляет продукцию первичной переработки металла. Пострадают цепочки производства», — добавил эксперт. Горнодобывающая компания и крупнейший в республике сталелитейный завод в Темиртау (Карагандинской области), напомним, принадлежат транснациональной компании ArselorMittal с головным офисом в Люксембурге.

Киргизия, которая в 2021-22 годах национализировала свое крупнейшее золоторудное месторождение Кумтор (ранее принадлежавшее канадской компании Centerra) на этом фоне выглядит менее зависимой от западного капитала.

Между Западом и нашими азиатскими соседями «идет постоянная игра, и не совсем понятно, могут ли вторичные санкции нанести урон по странам региона так, как остановка сотрудничества с Россией», продолжает Притчин. «Ведётся сложная игра, и американцы пытаются преувеличивать угрозу, а страны Центральной Азии пытаются не допустить санкций», — добавил он. Угроза политического и экономического давления со стороны американских чиновников вполне реальна, однако вряд ли Вашингтон будет перегибать палку, которая в результате защемит палец ему самому, резюмируют эксперты.