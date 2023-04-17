Военком Москвы Локтев уточнил условия тестовой рассылки цифровых повесток

Москва, , 19:04 — REGNUM В военном комиссариате Москвы уточнили, когда станет возможна тестовая рассылка цифровых повесток о призыве в армию. В ведомстве отметили, что для этого необходимо соответствующее постановление правительства.

Военкомат Александр Погожев © ИА REGNUM

«Тестирование сервиса цифровых повесток начнётся только после принятия соответствующего постановления правительства РФ», ― сказал в беседе с ТАСС военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, который предполагает в том числе возможность выдачи повесток в электронном виде.

Этот закон Госдума приняла 11 апреля, Совет Федерации одобрил его 12 апреля. Повестки теперь смогут вручаться как в бумажном виде под роспись, так и через «Госуслуги» или многофункциональные центры. Повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете военнообязанного или через семь суток после её появления в реестре.

Планируется, что в тестовом режиме рассылать повестки о призыве на военную службу через портал «Госуслуги» военкоматы Москвы начнут уже в нынешнюю призывную кампанию. Как заявил военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев, оповещать граждан также будут через смс-сообщения и в телефонном режиме.

При этом он подчеркнул, что в остальном действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался прежним.