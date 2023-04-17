Пентагон: США выражали обеспокоенность из-за ударов ВСУ по России западным оружием

Вашингтон, , 19:01 — REGNUM США выражал обеспокоенность в связи с применением поставляемых Вашингтоном Киеву вооружений для нанесения ударов по территории России. Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное нами оборудование может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России», — сказал он.

Кроме того, ссылаясь на слова президента США Джо Байдена, Кол сообщил, что Вашингтон «не заинтересован в прямом вступлении в конфликт и его трансформации в третью мировую войну».

Так же он подчеркнул, что в США считают, что переговоры по Украине пока не являются неминуемыми, боевые действия будут идти ещё как минимум несколько месяцев, и в ближайшее время они станут более интенсивными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению Колина Кола, Украина зависит от поставок западного оружия, и если они прекратятся, то ситуация на поле боя «изменится в пользу России», что в Вашингтоне считают недопустимым. Однако, по словам чиновника, ресурсы Соединённых Штатов для военной помощи Украине не безграничны.

Президент России Владимир Путин пообещал дать жёсткий на теракты, которые попытается организовать киевский режим на территории России.