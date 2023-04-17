Вашингтон, 17 апреля, 2023, 19:01 — ИА Регнум. США выражал обеспокоенность в связи с применением поставляемых Вашингтоном Киеву вооружений для нанесения ударов по территории России. Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Сергей Батурин/РИА Новости Разрушения на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи

«Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное нами оборудование может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России», — сказал он.

Кроме того, ссылаясь на слова президента США Джо Байдена, Кол сообщил, что Вашингтон «не заинтересован в прямом вступлении в конфликт и его трансформации в третью мировую войну».

Так же он подчеркнул, что в США считают, что переговоры по Украине пока не являются неминуемыми, боевые действия будут идти ещё как минимум несколько месяцев, и в ближайшее время они станут более интенсивными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению Колина Кола, Украина зависит от поставок западного оружия, и если они прекратятся, то ситуация на поле боя «изменится в пользу России», что в Вашингтоне считают недопустимым. Однако, по словам чиновника, ресурсы Соединённых Штатов для военной помощи Украине не безграничны.

Президент России Владимир Путин в 2022 году пообещал дать жёсткий ответ на теракты, которые попытается организовать киевский режим на территории России.

В феврале 2023 года о том, что на попытку нанесения Киевом удара по территории Крыма поставленными ВСУ Британией ракетами будет дан мощный и превосходящий во много раз ответ, заявил председатель комитета парламента региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.