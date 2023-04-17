ВС России нанесли мощнейший удар по целям ВСУ
Москва, 17 апреля 2023, 18:56 — REGNUM Вооруженные силы России нанесли мощнейший бомбовый удар по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Соответствующие видеокадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Журналисты отмечают, что, по предварительным данным, на кадрах показан берег реки Оскол на купянском направлении.
«Город сотряс сильнейший взрыв, «гриб» виден даже в Константиновке», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России 17 апреля заявили, что российские военные пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп украинской армии на купянском направлении. ВС России нанесли удары по подразделениям ВСУ около населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области.