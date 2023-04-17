Москва, 17 апреля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли мощнейший бомбовый удар по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Соответствующие видеокадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Журналисты отмечают, что, по предварительным данным, на кадрах показан берег реки Оскол на купянском направлении.

«Город сотряс сильнейший взрыв, «гриб» виден даже в Константиновке», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России 17 апреля заявили, что российские военные пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп украинской армии на купянском направлении. ВС России нанесли удары по подразделениям ВСУ около населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области.