Чита, 17 апреля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. В Чите бездомные собаки напали на малолетнего мальчика. Об этом сообщил ряд региональных СМИ. Следователи уже начали доследственную проверку после появившихся в прессе данных. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Бродячие собаки

По сообщениям очевидцев, свора собак набросилась на мальчика 5–6 лет на улице 1-й Московской, 39. Инцидент произошёл 15 апреля. Пострадавшего доставили в больницу.

«В ходе проверки следователи установят и опросят родителей пострадавшего ребёнка. Будут запрошены данные о состоянии пострадавшего в лечебном учреждении», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По результатам проверки примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Промышленном районе Оренбурга из-за нападения стаи бездомных собак погиб восьмилетний мальчик, который гулял около гаражей. Возбуждено уголовное дело.

После инцидента губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главам муниципалитетов отловить всех безнадзорных неучтённых собак.