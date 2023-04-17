Москва, 17 апреля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Один из сотрудников СИЗО «Бутырка» попал в больницу после нападения на него члена банды вора в законе Олега Медведева, известного как Шишкан. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Григорий Сысоев/РИА Новости Автомобили полиции у въезда на территорию СИЗО «Бутырка»

15 апреля в больницу доставили 37-летнего сотрудника Бутырского следственного изолятора. Медики диагностировали у него множественные травмы. По словам пациента, телесные повреждения он получил во время службы от одного из заключенных.

«В филиал городской поликлиники №62 поступил 37-летний мужчина с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей скулы», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту инициировали проверку, выяснилось, что на сотрудника СИЗО напал Юрий Офицеров — один из участников банды известного вора в законе Олега Медведева по прозвищу Шишкан.

По версии следствия, Шишкан создал преступное сообщество с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Свидетельства о деятельности банды имеются с 2010 года, но возможно она существовала и гораздо раньше. По данным оперативников, под руководством Олега Медведева его «подчинённые» занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. Помимо Олега Медведева следствие считает членами банды еще 18 человек, в том числе и Юрия Офицерова. По данным правоохранителей с делом ОПС были объединены еще 11 уголовных дел. Участники преступного сообщества обвинялись в похищении и убийстве в 2012 году раменского депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи за отказ отдать земли, принадлежавшие женщине.

В 2019 году Олег Медведев был задержан. Он пошёл на сделку со следствием и сдал остальных членов группировки. По некоторым из них до сих пор ведётся следствие. Например, Юрий Офицеров находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ). Расследование уголовного дела в отношении других соучастников Медведева, скрывшихся за границей всё ещё продолжается.