Киев, 17 апреля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. В Сети опубликовали видео, на которых запечатлены польские танки PT-91 Twardy на украинских дорогах, сообщил 17 апреля Telegram-канал «Политика страны».

Кадр из видео Польские танки на Украине

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Отметим, что PT-91 Twardy — это модернизация танка Т-72. Он производился с 1995 по 2002 год, всего для Вооруженных сил Польши произвели 232 таких танка.

В феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции со своим шведским коллегой сообщил, что Варшава уже поставила 250 постсоветских танков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2023 года Польша заявляла, что передаст Киеву 60 танков PT-91 Twardy. Тогда глава офиса Зеленского Андрей Ермак анонсировал отправку Киеву танков PT-91 Twardy вместе с 14 танками Leopard 2.

На это заявление главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что, поставляя танки Украине, Польша хочет избавиться от устаревшей советской бронетехники и получить новое иностранное оружие. Эксперт отметил, что, «утилизируя» эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии на американские и южнокорейские танки.