Москва, 17 апреля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Правила получения льготной ипотеки молодыми IT-специалистами в возрасте до 30 лет могут упростить. С таким предложением выступило Минцифры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

«Минцифры предлагает отменить требования к зарплате для молодых специалистов, претендующих на ИТ-ипотеку», ― цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Так, предлагается исключить требования к их минимальной зарплате, а также более чем в два раза увеличить общую сумму льготных кредитов, на которую рассчитана программа ― с 240 миллиардов рублей до 500 миллиардов рублей.

На данный момент льготную ипотеку оформили уже более 10 тысяч человек на общую сумму свыше 90 миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России изменились правила льготной ипотеки для IT-специалистов. Выдача кредитов по обновлённым условиям началась 7 февраля. Отмечается, что условия для оформления кредита стали проще, требования к зарплате — ниже. Воспользоваться льготой смогут сотрудники почти 20 тысяч компаний.

Раньше оформить IT-ипотеку мог сотрудник в возрасте от 22 до 44 лет, теперь — с 18 до 50 лет включительно. При этом требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился до 120 тыс. рублей для городов-миллионников и до 70 тыс. рублей — для других населённых пунктов. В Москве требования к зарплате остались прежними — не менее 150 тыс. рублей.