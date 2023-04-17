Пентагон: Ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны
Вашингтон, 17 апреля 2023, 18:31 — REGNUM Ресурсы Соединённых штатов Америки для военной помощи Украине не безграничны. Об этом 17 апреля, заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль.
«Очевидно, что у нас есть экстраординарный объём денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — сообщил он во время своего онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.
В ведомстве также отметили, что Америке понадобится полтора года на поставку истребителей F -16 на Украину.
Ранее ИА REGNUM сообщало, экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что американские власти неправильно спланировали развитие системы вооружений, и это стало заметно на фоне конфликта на Украине.
По словам офицера, особую опасность неправильное планирование представляет в условиях критической экономической обстановки в США, от которой зависит финансирование министерства обороны. По его мнению, нынешнее военное учреждение США остается трагически блестящей данью Второй мировой войне.
Как отметил Макгрегор, вопрос обороны в США превратился в коренной интерес конкретных элит, которые вложились в вооружение американских вооружённых сил, при этом в стране наблюдается обесценивание угрозы.