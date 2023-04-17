Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Ресурсы Соединённых штатов Америки для военной помощи Украине не безграничны. Об этом 17 апреля, заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Очевидно, что у нас есть экстраординарный объём денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — сообщил он во время своего онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.

В ведомстве также отметили, что Америке понадобится полтора года на поставку истребителей F -16 на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что американские власти неправильно спланировали развитие системы вооружений, и это стало заметно на фоне конфликта на Украине.

По словам офицера, особую опасность неправильное планирование представляет в условиях критической экономической обстановки в США, от которой зависит финансирование министерства обороны. По его мнению, нынешнее военное учреждение США остается трагически блестящей данью Второй мировой войне.

Как отметил Макгрегор, вопрос обороны в США превратился в коренной интерес конкретных элит, которые вложились в вооружение американских вооружённых сил, при этом в стране наблюдается обесценивание угрозы.