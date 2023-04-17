Тестовую рассылку повесток через «Госуслуги» в Москве начнут этой весной
Москва, 17 апреля 2023, 18:21 — REGNUM Уже в нынешнюю призывную кампанию военкоматы Москвы начнут в тестовом режиме рассылать повестки о призыве на военную службу через портал «Госуслуги». Об этом 17 апреля в пресс-центре «МК» сообщил военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев.
«Начнём в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме», — уточнил Локтев.
При этом он подчеркнул, что в остальном действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался прежним.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, который предполагает в том числе возможность выдачи повесток в электронном виде.
Этот закон Госдума приняла 11 апреля, Совет Федерации одобрил его 12 апреля. Единый реестр военнообязанных будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса.
Повестки смогут вручаться как в бумажном виде под роспись, так и через «Госуслуги» или многофункциональные центры. Повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете военнообязанного или через семь суток после её появления в реестре.
Также закон вводит меры ответственности за уклонение от призыва.
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