Москва, , 18:21 — REGNUM Уже в нынешнюю призывную кампанию военкоматы Москвы начнут в тестовом режиме рассылать повестки о призыве на военную службу через портал «Госуслуги». Об этом 17 апреля в пресс-центре «МК» сообщил военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев.

Портал «Госуслуги» © Александр Кряжев/РИА Новости

«Начнём в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме», — уточнил Локтев.

При этом он подчеркнул, что в остальном действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался прежним.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, который предполагает в том числе возможность выдачи повесток в электронном виде.

Этот закон Госдума приняла 11 апреля, Совет Федерации одобрил его 12 апреля. Единый реестр военнообязанных будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса.

Повестки смогут вручаться как в бумажном виде под роспись, так и через «Госуслуги» или многофункциональные центры. Повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете военнообязанного или через семь суток после её появления в реестре.

Также закон вводит меры ответственности за уклонение от призыва.

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