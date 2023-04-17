В Свердловской области подростки пытались изнасиловать второклассника и бросили его в выгребную яму

Ключи, , 18:08 — REGNUM В посёлке Свердловской области Ключи двое подростков пытались изнасиловать восьмилетнего мальчика, после чего избили и бросили его в выгребную яму. Об этом сообщило екатеринбургское издание «Егоршинские вести».

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В начале апреля двое подростков 10-ти и 13-ти лет встретили восьмилетнего ребёнка за гаражами. Преступники пытались изнасиловать мальчика деревяшкой, избивали палками и камнями. После этого подростки оттащили второклассника к выгребной яме.

Пострадавший спасся. О происшедшем он рассказал матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

По информации издания старшего из подростков могут направить в специализированную школу для малолетних преступников. Младший из них, скорее всего, избежит наказания из-за юного возраста.

В свердловском СК инцидент не прокомментировали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, один из учеников спецшколы в Екатеринбурге рассказал, что воспитатель, которому около 70 лет, заставлял одних подростков «зачуханить» или «опустить» других. Это происходило после так называемых товарищеских судов. Допрошен один из пострадавших — мальчик, которого принудили к действиям сексуального характера. Всего пострадавших несколько. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержан один из подозреваемых, 15-летний подросток. Ещё один сбежал из спецшколы.