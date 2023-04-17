Берлин, , 17:57 — REGNUM За введение санкций Евросоюза против российской гражданской ядерной энергетики выступили власти Германии. Об этом 17 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на немецкое минэкономики.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство Германии обратилось к Европейской комиссии с просьбой включить гражданский ядерный сектор [в очередной набор ограничительных мер]. Это должно стать частью следующего пакета санкций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 апреля министры иностранных дел стран — членов «Большой семёрки» (G7) договорились о продолжении оказания поддержки Украине и сохранении антироссийских санкций. Также они договорились об укреплении сотрудничества в отношении уклонения от санкций и противодействия поставкам вооружений России третьими странами.

5 апреля вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о необходимости введения санкций Евросоюза против стран, которые получают уран из России. Он также назвал неприемлемым обход введённых в отношении России санкций благодаря содействию третьих стран.