Москва, 17 апреля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова осудила поставки Вооружённым силам Украины марокканских танков, проходивших в Чехии модернизацию. Слова Захаровой 17 апреля приводятся на сайте ведомства.

Василий Иванов ИА REGNUM Т-72Б

«Рассматриваем данный вопиющий случай как ещё одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права», — говорится в распространённом сообщении.

Захарова отметила, что до начала специальной военной операции Марокко заключило с чешской компанией «Эскалибур Арми» контракт на модернизацию 130 основных боевых танков Т-72Б. После завершения работ в Марокко вернули лишь 56 бронемашин.

Оставшиеся 74 единицы бронетехники были экспроприированы Чехией для последующей передачи Вооружённым силам Украины, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

В пятницу, 15 апреля, в Министерстве обороны Дании сообщили, что первая партия немецких основных боевых танков Leopard 1 в ближайшее время будет отправлена на Украину. В ведомстве отметили, что в рамках договорённостей между Германией, Данией и Нидерландами Вооружённые силы Украины получат в своё распоряжение как минимум сотню танков Leopard 1 A5.