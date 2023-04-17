Владимир, 17 апреля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Главный тренер команды из Медийной футбольной лиги «Бей Беги» Александр Низрюхин сбил насмерть человека и скрылся, сообщил Telegram-канал 112.

Константин Михальчевский/РИА Новости Автомобильное движение

Согласно информации журналистов, 9 апреля во Владимирской области тренер за рулем Мерседеса сбил пешехода на 15 км автодороги Струнино — Площево и уехал.

«20-летний студент Никита Крюков скончался на месте», — говорится в сообщении.

На следующий день Александр Низрюхин сам пришел в полицию, его отправили на медосвидетельствование, которое ничего не показало.

Адвокат тренера Василий Тихонравов заявил, что у погибшего на одежде не было светоотражающих элементов, поэтому Низрюхин его не увидел. Кроме того, в команде приняли решение об отстранении главного тренера до выяснения всех обстоятельств ДТП.

По данным управления МВД по Владимирской области, в отношении тренера клуба Медиалиги «Бей Беги» Александра Низрюхина возбудили уголовное дело по статье нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

25-летний вратарь Александр Низрюхин закончил с профессиональным футболом в 2014 году. Ранее он выступал за несколько клубов из Второй лиги, а также в дубле московского «Локомотива».