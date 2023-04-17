Вашингтон, 17 апреля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. НАТО, в связи с ведением Россией спецоперации на Украине, готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах. Об этом 17 апреля написала газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщается изданием, украинский конфликт «подтолкнул Организацию Североатлантического договора к полномасштабным усилиям по превращению в дееспособный военный альянс», в статье подчёркивается, что этот «сдвиг стал преобразующим для организации, которая годами пребывала в спячке».

«НАТО не задумывалось всерьез о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать», — процитировало издание слова бывшего постпреда США при альянсе Иво Даалдера.

При этом чиновники НАТО признают, что у организации пока недостаточно сил, пригодных для развёртывания на границе с Россией. Альянс теоретически может призвать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тыс. военнослужащих для участия в боевых действиях в случае необходимости, но на практике эта цифра окажется меньше. Также перед Североатлантическим альянсом стоит ряд проблем в области логистики.

ИА REGNUM Этапы расширения НАТО на восток

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун заявил, что вступление Финляндии в НАТО означает, что граница между ней и Россией будет укрепляться с обеих сторон. Также это создаёт гипотетическую возможность, что финны разрешат США разместить у себя ядерное оружие.

6 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Североатлантический альянс наращивает силы и средства у границ Белоруссии и России. Белорусский лидер сообщил, что сейчас НАТО особенно волнует Калининградская область.

По словам Лукашенко, не получилось экономически, поэтому альянс начал целенаправленно давить в военном отношении. Так, как считает президент Белоруссии, усиливается риторика глобального вооруженного конфликта.