Вашингтон, 17 апреля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Выборы президента США в 2024 году и конфликт на Украине могут серьёзно повлиять друг на друга. Такое мнение 17 апреля высказал автор портала 19FortyFive Роберт Фарли.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Как считает обозреватель, в случае, если кризис на Украине не будет разрешат до президентских выборов в США в 2024 году, исход голосования может оказаться связанным с обстановкой на поле боя.

«И в Москве, и в Киеве это понимают, и в течение следующих полутора лет они сделают все возможное, чтобы сформировать контуры этих выборов», — написал обозреватель.

Он отметил, что Москве и Киеву стоит «абсолютно серьёзно» относиться к политическим последствиям конфликта, а потому и Вашингтону необходимо сделать то же самое.

Фарли пояснил, что раз действующий президент США Джо Байден поддерживает Киев, то в Республиканской партии, в том числе благодаря усилиям Дональда Трампа, растёт недовольство объёмом помощи Вашингтона украинской армии.

«Линии тренда ясны. Губернатор Флориды Рон Десантис, наиболее вероятный противник Трампа из Республиканской партии, уже изменил свою риторику по Украине, чтобы соответствовать Трампу. Джош Хоули возглавил интеллектуальный авангард оппозиции для дополнительной поддержки Украины, а Марджори Тейлор Грин выступила в поддержку популизма», — указал обозреватель.

При этом обозреватель уточнил, что, по его мнению, кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, скорее всего, станет Трамп, в результате чего республиканцы могут склониться к прекращению или резкому сокращению помощи Киеву.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля Госдеп сообщил, что Украина дополнительно получит от США бюджетную поддержку на сумму 4,9 миллиарда долларов. В ведомстве уточнили, что Украина через механизмы Всемирного банка уже получила от Америки поддержку на сумму 18 млрд долларов.

14 апреля бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана писатель Даг Бэндоу написал, что США должны побудить Киев сесть за стол переговоров, а также скорректировать поддержку Украины, чтобы не раздувать ожидания этой страны. Он добавил, что границы Украины и её военный статус не должны волновать Вашингтон, как и планы руководства этой страны по захвату территории Крыма военным путём.