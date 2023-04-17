Активисты движения «Внуки» призвали Воробьёва отменить концерт Варум в Подмосковье из-за критики СВО

Красногорск, , 17:32 — REGNUM Общественники потребовали отменить концерт певицы Анжелики Варум (Мария Варум), запланированный на конец апреля в Crocus City Hall в Красногорске. С такой просьбой к губернатору Московской области Андрею Воробьеву обратились представители общественного движения «Внуки». Об этом сообщило издание «Абзац».

Анжелика Варум © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Поводом для такого призыва послужили высказывания исполнительницы против российской спецоперации на Украине. Кроме того, общественники напомнили, что Варум постоянно проживает за рубежом, а концертную деятельность для заработка ведёт исключительно в России.

«Движение «Внуки» считает недопустимым и аморальным позволять Варум и подобным артистам осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ», — говорится в обращении.

Сама певица пока не прокомментировала призыв общественников.

Концерт Анжелики Варум запланирован на 29 апреля в Crocus City Hall в Красногорске. Кроме того, вместе с супругом Леонидом Агутиным она собирается выступить 26 апреля в Саратове, 27 апреля ― в Волгограде, а 15 сентября — в Ростове-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, столичный клуб «1930 MOSCOW» решил не отменять концерт осудившей СВО группы «Наив». При этом депутат муниципалитета города Ярославля Любовь Сурова добилась отмены концертов группы «Наив» сразу в двух городах. Из-за позиции музыкантов, осудивших спецоперацию и многократно грубо высказывавшихся в адрес России, из их концертного тура выпали Ярославль и Череповец.

Ранее в Краснодаре отменили концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Также афиша с анонсом концерта исчезла на сайте Зимнего театра Сочи. Певец с 2014 года выступает против действий России в Крыму и в Донбассе, а также называет Россию «уродливой страной».

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