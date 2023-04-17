Жителя Ярославской области задержали по подозрению в публичных призывах к диверсиям и терактам

Ярославль, , 17:48 — REGNUM Жителя Ярославской области задержали по подозрению в призывах к терроризму, сообщили 17 апреля в региональном управлении ФСБ.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Жителя города Гаврилов-Ям подозревают в том, что он размещал призывы к террористической деятельности в интернете. Придерживаясь экстремистских взглядов и поддерживая ВСУ и политический курс Киева, он размещал в соцсетях призывы к диверсиям в отношении российских военных и к физическому уничтожению государственных деятелей России.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершённых с использованием СМИ или интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет. Также предусмотрен штраф в виде наказания.

11 апреля ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении жителя Хабаровска. По версии следствия, подозреваемый переводил ВСУ деньги на приобретение оружия и боеприпасов.

14 апреля в Крыму задержали двух граждан Украины за участие в незаконном вооружённом крымско-татарском формировании. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы по статье об участии в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом.