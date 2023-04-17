SpaceX в последний момент отменила первый испытательный орбитальный полёт корабля Starship

Техас, США, , 17:19 — REGNUM SpaceX по техническим причинам отменила первый испытательный полёт корабля Starship. Об этом компания сообщила 17 апреля.

Starship Official SpaceX

Полёт Starship планировался с космодрома Бока-Чика в Техасе. Предполагалось, что корабль достигнет орбиты Земли, после чего упадёт в Тихий океан в районе Гавайев.

Однако, незадолго до старта владелец SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter, что один из клапанов давления двигателя корабля не работает. Это и послужило причиной отмены запуска Starship.

«Это будет генеральной репетицией… но мы не будем осуществлять запуск сегодня», — сказала представитель компании в ходе трансляции на официальном YouTube-канале компании.

Накануне, 16 апреля Илон Маск подтвердил анонсированную ранее дату первого испытательного запуска корабля Starship

SpaceX уже много лет планировала отправить свою ракетную систему нового поколения на орбиту с частных стартовых площадок в Техасе, где ранее она запускала только прототипы верхней части Starship на высоту около 10 км.