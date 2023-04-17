Москва, 17 апреля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) стал олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба ФФККР на своём сайте.

Владимир Федоренко/РИА Новости Антон Сихарулидзе

«Исполком ФФККР поручил исполнение полномочий президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гендиректор федерации Александр Коган, находившийся на этом посту с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти полномочия.

Также указывается, что кандидатуру Сихарулидзе, занимающего пост вице-президента ФФКР и главы Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, единогласно поддержали все члены исполкома организации.

«Мне это интересно, и я готов включиться», — заявил новый и. о. главы ФФККР после назначения. Он добавил, что до проведения в 2026 году отчетно-выборной конференции у него есть время набраться опыта и изучить все вопросы.

В декабре 2022 года Коган стал врио президента ФФККР, до него этот пост занимал Александр Горшков, который умер в середине ноября прошлого года. По уставу федерации, её президент избирается один раз в четыре года.

46-летний Сихарулидзе — чемпион Олимпийских игр 2002 года и серебряный призёр Олимпиады 1998 года. Также он стал двукратным чемпионом мира и Европы в паре с Еленой Бережной.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта фигуристка Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. В произвольной программе спортсменка чисто исполнила четверной флип и по сумме двух программ набрала 255,01 балла.