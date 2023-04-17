Правительство Словакии одобрило запрет на ввоз зерна и других продуктов с Украины

Братислава, , 17:16 — REGNUM Некоторые виды сельхозпродукции запрещено ввозить с Украины в Словакию с 19 апреля, сообщило 17 апреля портал dennikn. sk.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Правительство Словакии утвердило временный запрет на импорт ряда товаров. Какая именно продукция подпадает под этот запрет, не указано. Для транзита украинской сельхозпродукции через территорию Словакии в республике введут особый режим.

Глава словацкого правительства Эдуард Хегер заявил, что 17 апреля вопрос запрета на ввоз с Украины зерна и другой продукции будет обсуждать рабочая группа.

Это заявление было сделано после того, как временный запрет на ввоз с Украины зерна ввели Польша и Венгрия. Ограничения будут действовать до 30 июня 2023 г. В Киеве выразили недовольство решением Польши.

Руководство ряда европейских стран сообщило, что фермеры теряют прибыль из-за падения цен на продовольствие, поскольку украинское зерно часто задерживается на местных рынках и не переправляется в другие страны.