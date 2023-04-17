Монако, 17 апреля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб «Монако», стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt, оценившего его в 25 миллионов евро.

Zuma/TASS Александр Головин .

Второе и третье место в рейтинге самых дорогих российских футболистов заняли Арсен Захарян («Динамо», 15 миллионов евро) и Матвей Сафонов («Краснодар», 15 миллионов евро). Также в десятку рейтинга вошли Алексей Миранчук («Торино», 12 миллионов евро), Фёдор Чалов (ЦСКА, 10 миллионов евро), Далер Кузяев («Зенит», 10 миллионов евро), Александр Соболев («Спартак», 9 миллионов евро), Дмитрий Баринов («Локомотив», 8 миллионов евро), Даниил Фомин («Динамо», 8 миллионов евро) и Георгий Джикия («Спартак», 8 миллионов евро).

В текущем сезоне Александр Головин, сумев избежать тяжёлых травм, сыграл в 29 матчах чемпионата Франции, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Россиянин входит в тройку самых результативных игроков «Монако» в этом сезоне и в семёрку лучших ассистентов Лиги 1 2022/23.

Накануне Александр Головин установил личный рекорд по голам за один сезон в составе «Монако». Мяч в ворота «Лорьяна» (3:1) стал для российского полузащитника седьмым в текущем сезоне (2022/23) во всех турнирах. Прежнее достижение было установлено в сезоне 2020/21, когда он забил пять голов в Лиге 1 и один — в Кубке Франции.