Лондон, , 17:06 — REGNUM Украина и западные средства массовой информации манипулируют фактами и используют лживую пропаганду. Такое мнение высказали читатели британского издания Daily Mail.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Daily Mail (DM) способствовала разрушению Украины. В течение последних 12 месяцев эта газета постоянно лгала о победе Украины. Реальность такова, что Украина проигрывала на всех фронтах и потеряла все свои ресурсы. Теперь их единственный вариант ― капитулировать и быть аннексированными Россией», ― считает Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

Он находит забавным видеть в газете все комментарии в поддержку Украины.

«Без сомнения, это те же самые люди, которые поддерживали карантин, маски и экспериментальные вакцины. И насколько глупо они выглядят сейчас?» ― задался вопросом читатель.

Пользователи подвергли критике заявление Военно-воздушных сил Украины о том, что страна к маю может потерять контроль над небом из-за нехватки истребителей и систем ПВО. По их мнению, Киев раскрывает правдивую информацию о состоянии своей армии только тогда, когда ему что-то нужно от западных союзников.

Читатель IronicallyMeh отметил, что новости британской газеты просто уморительны.

«В один день Украина побеждает, а в другой ― Россия, потом снова Украина, теперь она теряет контроль над своим небом? Возможно, это указывает на то, что DM на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, что там происходит, и просто толкает в массы выдуманный мусор без всякого содержания?» — написал он.

Robbear1983 уверен, что это «очередная пропаганда ради того, чтобы заставить нас поставить Украине самолёты».

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль опубликовал в соцсетях фото, на котором на корпусе самолёта, доставившего его в Канаду, видны эмодзи истребителя и сложенных в мольбе рук.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина в конечном итоге получит от стран Запада боевые самолёты. По его словам, по истребителям образуется своего рода коалиция, как это произошло с поставкой танков, и ВСУ получат «какой-то основной самолёт и другие типы», всего два–три типа самолётов.

В Вашингтоне ранее заявили, что не намерены менять своё решение по поводу передачи истребителей F-16 киевским властям, несмотря на план Варшавы и Братиславы отправить Украине самолёты МиГ-29. При этом заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди уверен, что на сегодня было бы более целесообразно поставить Киеву необходимые боеприпасы, чем запрашиваемые Украиной американские истребители F-16. По его словам, это будет «чрезмерно затратно».