Москва, 17 апреля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В материалах минобороны США, которые ранее оказались в свободном доступе в интернете, для России нет ничего по-настоящему секретного и интересного. Об этом 17 апреля заявил член Совета безопасности, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Иванова, произошедшая утечка данных Пентагона была из СМИ, а потому она вызывает у него определённый скептицизм и вполне может быть фейком.

Михаил Терещенко/ТАСС Сергей Иванов

«Во-первых, способ утечки, а, во-вторых, самое главное, из всего объема материалов, из того, что я видел, по-настоящему ничего секретного я не увидел, большого, огромного интереса и практической пользы для России во всех этих сливах или утечках, называйте как угодно», — сказал он.

Ранее 17 апреля обозреватель издания The Australian Кэмерон Стюарт написал, что, по его мнению, утечка секретных данных из минобороны США в Сеть обернулась серьёзным ударом по боеспособности украинских войск. Он также назвал тревожным то обстоятельство, что в интернете оказалось в свободном доступе подробное описание слабых мест противовоздушной обороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля нацгвардеец Джек Тейшейра был арестован Федеральным бюро расследований (ФБР) как подозреваемый в причастности к утечке в Сеть секретных данных минобороны США. Допуск военного к секретным правительственным системам аннулировали.

14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование дела об утечке секретных документов минобороны США заботой американских спецслужб. Он подчеркнул, что считает прерогативой российских спецслужб анализ оказавшихся в интернете секретных документов.