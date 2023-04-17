Военный эксперт Литовкин назвал передачу Киеву истребителей МиГ-29 избавлением от рухляди

Москва, , 16:56 — REGNUM Военный эксперт Виктор Литовкин назвал передачу Киеву устаревших МиГ-29 избавлением от рухляди в беседе с News.ru.

МиГ-29 ВВС Польши © Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Германия и Польша передают Украине старые истребители МиГ-29, которые не модернизировались с 1990-х годов, таким образом избавляясь от рухляди, считает военный эксперт. По его словам, у России есть истребители Су-35, которые могут справиться с МиГ-29, и ракеты, позволяющие раньше обнаружить самолеты противника.

«У МиГ-29 нет шансов в воздушном бою», — считает Литовкин, подчеркнув, что никакого реального влияния на ход боевых действий МиГ-29 дать не может.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля правительство Германии разрешило Польше передать Киеву истребители из запасов бывшей ГДР. Речь идёт о пяти самолётах МиГ-29. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, очередная поставка Киеву самолётов МиГ-29 из Варшавы не изменит расстановки сил на поле боя, поскольку такое малое количество истребителей с учётом того, что в неделю Вооружённые силы России уничтожают один–два самолёта, ничего не решит на фронте.

Власти Словакии известили 17 апреля о завершении передачи ВСУ 13 заявленных истребителей МиГ-29. Министр обороны республики Ярослав Надь заявил, что последние четыре военных самолета перегнаны пилотами ВСУ по воздуху в марте 2023 года, а остальные девять доставили в Киев по земле. При этом бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения Владимир Попов рассказа, что часть истребителей МиГ-29, переданных Киеву Словакией, оказались небоеспособными. По его словам, на восстановление и приведение в боеготовность всех 13 самолётов потребуется по меньшей мере два-три месяца.