Москва, 17 апреля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Военный эксперт Виктор Литовкин назвал передачу Киеву устаревших МиГ-29 избавлением от рухляди.

Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press МиГ-29 ВВС Польши

Германия и Польша передают Украине старые истребители МиГ-29, которые не модернизировались с 1990-х годов, таким образом избавляясь от рухляди, считает военный эксперт. По его словам, у России есть истребители Су-35, которые могут справиться с МиГ-29, и ракеты, позволяющие раньше обнаружить самолеты противника.

«У МиГ-29 нет шансов в воздушном бою», — считает Литовкин.

В беседе с News.ru он подчеркнул, что никакого реального влияния на ход боевых действий эти самолёты не окажут.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля правительство Германии разрешило Польше передать Киеву истребители из запасов бывшей ГДР. Речь идёт о пяти самолётах МиГ-29. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, очередная поставка Киеву самолётов МиГ-29 из Варшавы не изменит расстановки сил на поле боя, поскольку такое малое количество истребителей с учётом того, что в неделю Вооружённые силы России уничтожают один–два самолёта, ничего не решит на фронте.

Власти Словакии известили 17 апреля о завершении передачи ВСУ 13 заявленных истребителей МиГ-29. Министр обороны республики Ярослав Надь заявил, что последние четыре военных самолета перегнаны пилотами ВСУ по воздуху в марте 2023 года, а остальные девять доставили в Киев по земле. При этом бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения Владимир Попов рассказал, что часть истребителей МиГ-29, переданных Киеву Словакией, оказались небоеспособными. По его словам, на восстановление и приведение в боеготовность всех 13 самолётов потребуется по меньшей мере два-три месяца.