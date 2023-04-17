Вассерман призвал ограничить хранение россиянами наличных на сумму свыше 1 миллиона рублей

Москва, , 16:47 — REGNUM Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому россияне, хранящие наличные в рублях и валюте, общая сумма которых превышает 1 миллион рублей, должны сообщить об этом в налоговые органы, а также объяснить источник средств. В противном случае средства будут конфискованы, а их держатель должен будет выплатить штраф, в два раза превышающий конфискованную сумму. Эту информацию 17 апреля опубликовал «Интерфакс».

Анатолий Вассерман © Сергей Фадеичев/ТАСС

«Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «чёрном» секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере», — говорится в пояснительной записке к тексту законопроекта.

По мнению депутата, вносимое предложение может стать эффективным инструментом борьбы с коррупцией, кроме того, такое нововведение позволит контролировать финансирование экстремистской деятельности. Законопроект предполагает внесение новой статьи в Уголовный кодекс — неправомерный оборот денежных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, россияне хранят 105,4 миллиарда долларов в наличной валюте по состоянию на 1 февраля 2023 года. Объём наличных долларов, которыми владеют жители России, является рекордным с 2018 года. Отметка в 100 миллиардов долларов была преодолена в ноябре 2022 года.

Кроме того, к 1 февраля на руках у россиян имеется 7,33 триллиона рублей.