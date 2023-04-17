Москва, 17 апреля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Россия и Китай считают, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на США и их союзниках. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам консультаций замминистра иностранных дел Андрея Руденко со специальным представителем правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Отмечается, что в ходе встречи Руденко и Лю Сяомин провели предметное обсуждение текущей ситуации вокруг Корейского полуострова.

«Стороны согласились с тем, что ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках, которые вопреки собственным обязательствам отказываются вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности и принимать практические меры по укреплению доверия, напротив — наращивают в регионе крупномасштабные военные учения, носящие провокационный характер», — говорится в сообщении.

Также указывается, что замглавы МИД России и спецпредставитель правительства КНР подчеркнули необходимость концентрации усилий вовлечённых сторон для поиска политико-дипломатического решения проблем Северо-Восточной Азии, которое предполагает учёт справедливых и законных озабоченностей всех стран региона в сфере безопасности.

«Условлено поддерживать плотную координацию между Россией и Китаем на данном направлении», — заключается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Лю Сяомин заявил, что США рассчитывают воспользоваться ситуацией на Корейском полуострове таким образом, чтобы сдерживать Китай. Он уточнил, что объединение союзников и укрепление альянса с Южной Кореей и Японией — это часть Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона.

США 5 апреля снова направили способные нести ядерное оружие бомбардировщики B-52 на Корейский полуостров для демонстрации силы, направленной против КНДР. Бомбардировщики приняли участие в совместных воздушных учениях с американскими и южнокорейскими истребителями над полуостровом.