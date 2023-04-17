Голландская разведка считает Россию и Китай главными угрозами для национальной безопасности

Амстердам, , 16:25 — REGNUM Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) считает, что Россия и Китай представляют наибольшую угрозу безопасности страны. Об этом говорится в отчёте ведомства.

По мнению сотрудников голландской разведслужбы, Россия «не стесняется использовать широкий спектр средств, чтобы навредить Западу и улучшить свои собственные [геополитические] позиции». Москва якобы использует кибератаки и шпионаж, в том числе цифровой.

В AIVD также подчеркнули, что из-за спецоперации на Украине «на фоне нехватки газа в Европе Россию следует рассматривать как большую киберугрозу мировому энергетическому сектору».

В документе отмечается, что угрозу экономической безопасности Нидерландов несёт Китай, который «без зазрения совести» занимается шпионажем, в том числе с помощью кибератак.

«Китай позиционирует себя как ценного (торгового) партнёра Запада и представляет собой самую большую угрозу нашей экономической безопасности», — говорится в документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который отметил, что Россия и Китай активизировали разведывательные действия против стран альянса. Ван Вэньбинь считает, что «мировым лидером» по слежке за другими странами являются США. Американцы активно следят в том числе за Европой, не исключая и персональной слежки за политиками. Кроме того, американские хакеры при поддержке Вашингтона занимаются не только слежкой, но и кибератаками.